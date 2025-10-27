Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Durch das Beschädigen einer Wohnungseingangstür verschafften sich unbekannte Einbrecher am Sonntag, 26. Oktober, zwischen 18 Uhr und 18.55 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Am Riemerskamp".

Nachdem er oder sie in die Wohnung gelangten, durchsuchten er oder sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Angaben zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell