Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Innerhalb von fünfzehn Minuten beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag, 27. Oktober, einen geparkten VW an der Oswaldstraße.

Der Besitzer des Autos hatte seinen Wagen um 10.45 Uhr abgestellt und war gegen 11 Uhr zurückgekehrt. Dabei bemerkte er, dass der Stoßfänger und der Radkasten auf der rechten Vorderseite beschädigt worden waren. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell