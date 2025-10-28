PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Innerhalb von fünfzehn Minuten beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag, 27. Oktober, einen geparkten VW an der Oswaldstraße.

Der Besitzer des Autos hatte seinen Wagen um 10.45 Uhr abgestellt und war gegen 11 Uhr zurückgekehrt. Dabei bemerkte er, dass der Stoßfänger und der Radkasten auf der rechten Vorderseite beschädigt worden waren. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 08:15

    POL-HAM: Unfallflucht auf dem Steigerring

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 27. Oktober, in der Zeit zwischen 14 und 21.40 Uhr einen geparkten Hyundai am Steigerring. Das Auto wies Lackbeschädigungen an der vorderen linken Seite auf und der linke Seitenspiegel war zerstört. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:11

    POL-HAM: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

    Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 24. Oktober, 20 Uhr und Samstag, 25. Oktober, 7 Uhr diverse Gegenstände in Westtünnen. In der Künnekestraße beschädigten sie einen Gartenzaun. Nur eine Straße weiter, im Pählenweg, stießen sie einen Altkleidercontainer um, demolierten eine Leitbake und zerstörten eine Lampe. Auch in der Millöckerstraße waren die Täter aktiv: Dort ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:36

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Heessen (ots) - Durch das Beschädigen einer Wohnungseingangstür verschafften sich unbekannte Einbrecher am Sonntag, 26. Oktober, zwischen 18 Uhr und 18.55 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Am Riemerskamp". Nachdem er oder sie in die Wohnung gelangten, durchsuchten er oder sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren