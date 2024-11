Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toilette in Brand gesetzt

Jena (ots)

Mit bislang unbekanntem Hintergrund wurde in einem Hinterhof in der Leipziger Straße eine mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt. Das in der Umgangssprache als "Dixi-Klo" bekannte Tatobjekt setzte ein Unbekannter in Brand und verursachte dadurch einen Schaden von circa 1.000 Euro. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein und ermittelt nun zum Täter und dessen Hintergründen.

