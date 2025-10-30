PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laterne angefahren - Fußgänger verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 48-jähriger Fußgänger zog sich am Mittwoch, 29. Oktober, leichte Verletzungen durch eine umgeknickte Straßenlaterne in der Feidikstraße zu.

Ein 18-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr die Feidikstraße in westlicher Richtung. Als er seinen VW zurücksetzte, stieß er gegen eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß knickte die Laterne um und der Lampenschirm traf den Fußgänger auf dem Gehweg.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 08:06

    POL-HAM: Einbruch in der Neptunstraße

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Neptunstraße war in der Zeit zwischen Dienstag, 21. Oktober, 8 Uhr und Dienstag, 28. Oktober, 7.50 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich widerrechtlich Zutritt. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch oder ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:17

    POL-HAM: VW beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Innerhalb von fünfzehn Minuten beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Montag, 27. Oktober, einen geparkten VW an der Oswaldstraße. Der Besitzer des Autos hatte seinen Wagen um 10.45 Uhr abgestellt und war gegen 11 Uhr zurückgekehrt. Dabei bemerkte er, dass der Stoßfänger und der Radkasten auf der rechten Vorderseite beschädigt worden waren. Der entstandene Schaden ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:15

    POL-HAM: Unfallflucht auf dem Steigerring

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 27. Oktober, in der Zeit zwischen 14 und 21.40 Uhr einen geparkten Hyundai am Steigerring. Das Auto wies Lackbeschädigungen an der vorderen linken Seite auf und der linke Seitenspiegel war zerstört. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren