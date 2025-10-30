Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laterne angefahren - Fußgänger verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 48-jähriger Fußgänger zog sich am Mittwoch, 29. Oktober, leichte Verletzungen durch eine umgeknickte Straßenlaterne in der Feidikstraße zu.

Ein 18-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr die Feidikstraße in westlicher Richtung. Als er seinen VW zurücksetzte, stieß er gegen eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß knickte die Laterne um und der Lampenschirm traf den Fußgänger auf dem Gehweg.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. (bf)

