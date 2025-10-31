Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechsjähriges Kind leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein sechsjähriges Kind zog sich am Donnerstag, 30. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Agnesstraße leichte Verletzungen zu.

Ein 58-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 7.45 Uhr die Agnesstraße in südwestliche Richtung. Gleichzeitig beabsichtige das Mädchen die Straße zu queren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

