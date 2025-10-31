PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachten am Donnerstag, 30. Oktober in der Zeit zwischen 15.30 und 18 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Hang ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten sie in das Gebäude. Vor Ort durchwühlten sie diverse Schränke und nahmen Bargeld als Diebesgut mit.

Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

