Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw auf Kundenparkplatz beschädigt

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 30. Oktober, in der Zeit zwischen 11.45 und 12.25 Uhr einen geparkten PKW. Der VW war auf einem Kundenparkplatz an der Ahlener Straße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

