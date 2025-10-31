PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei: Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm zeigte am Donnerstag, 30. Oktober, verstärkte Präsenz in der Hammer Innenstadt und führte Kontrollen in den Nordringanlagen und im Bereich des Bahnhofsquartiers durch. Dabei hatten die Einsatzkräfte auch die Waffen- und Messerverbotszone im Blick.

Im Zuge der Sicherheitskooperation unterstützten nicht nur der Kommunale Ordnungsdienst, das Ausländeramt und die Bundespolizei, sondern auch Kräfte der Bereitschaftspolizei. Auch zivile Ermittler beteiligten sich an der Vielzahl von Kontrollen.

Neben zahlreichen Gesprächen im Bahnhofsquartier und der Innenstadt überprüften die Einsatzkräfte im Zeitraum von 12 Uhr bis 20 Uhr mehr als 150 Personen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf Kontrollen in der Waffen- und Messerverbotszone. So konnten die Einsatzkräfte im Bahnhofsquartier bei zwei Personen verbotene Messer sicherstellen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Darüber hinaus leiteten die Beamten im Bahnhofsquartier zwei Strafverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln (Cannabis/Amphetamin) und ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln (Amphetamin) ein.

Zudem stellten die Kräfte der Bundespolizei im Bahnhof zwei Tierabwehrsprays sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln (Kokain).

Im Bereich der Nordringanlagen konnten die Beamten zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen. Bei einer Person handelte es sich um eine nicht zurückgekehrte Strafgefangene. Neben zwei weiteren Strafanzeigen wegen Handels mit Betäubungsmitteln (Heroin) und einer Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungs-mitteln (Amphetamin), erteilten sie noch mehrere Platzverweise.

In ergänzenden Verkehrsmaßnahmen im Innenstadtbereich wurden elf Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Zusätzlich zu den täglichen SiKo-Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie den mobilen Videobeobachtungen sind gezielte Sondereinsätze dieser Art ein wirkungsvolles Instrument zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten.

Die Polizei Hamm wird daher auch weiterhin präsent sein und den Kontrolldruck aufrechterhalten. (ds)

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
