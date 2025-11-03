Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter E-Scooter oder Fahrradfahrer beschädigt am Freitag, 31. Oktober, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr einen geparkten Pkw am Vorheider Weg. Als der Fahrer auf den Parkplatz des Friedrich-List-Berufskollegs zu seinem BMW zurückkehrte stellte er Kratzer und Dellen im Bereich der Frontstoßstange sowie der Motorhaube fest. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

