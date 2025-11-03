POL-HAM: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Ein 70-jähriger Pedelec-Fahrerin verletzte sich am Sonntag, 2. November, bei einem Alleinunfall auf der Werler Straße schwer. Gegen 10.45 Uhr befuhr sie die Straße stadteinwärts. In Höhe des Anton-Maas-Weges blieb sie mit ihrem Pedelec an einer Baustelle in einer Kanaldeckelöffnung hängen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (bf)
