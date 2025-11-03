Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 1. November, 22 Uhr und Sonntag, 2. November, 16.10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Mercedes in der Straße Großer Sandweg. Der Pkw war auf Höhe der Johannesschule abgestellt. Als der Fahrzeugführer zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er die aufgebrochene Frontschürze im rechten vorderen Bereich sowie Kratzer. Die Schäden werden auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

