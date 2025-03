Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht nach gestohlenem Auto

Grevenbroich (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (25.3.), 17 Uhr, und Mittwoch (26.3.), 9.15 Uhr, wurde am Helpensteiner Weg in Grevenbroich-Münchrath offenbar ein Auto gestohlen.

Der Halter gab an, das Fahrzeug in einer Garagenzufahrt abgestellt und am nächsten Morgen nicht mehr aufgefunden zu haben. Fahrzeugschlüssel wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei ist deswegen auf der Suche nach dem mutmaßlich gestohlenen Fahrzeug. Es handelt sich um eine graue BMW-Limousine der 7er-Reihe mit dem amtlichen Kennzeichen NE-AK 485.

Wer Hinweise auf den Verbleib dieses Autos geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei Autos, die sogenannte "Keyless-Go"-Systeme verwenden. Verbrecher können die Funksignale solcher Schlüssel abfangen und so Fahrzeuge entriegeln. Deswegen sollten die entsprechenden Autoschlüssel nie in der Nähe der Haustür gelagert und auch unterwegs vor Zugriff abgeschirmt werden, etwa durch eine Umhüllung aus Aluminium.

