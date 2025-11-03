PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher durch Warnbake verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Freitagabend um 22.23 Uhr an der Joseph-Schlichter-Allee durch den Wurf einer Warnbake verletzt.

Ein Jugendlicher warf aus einer Gruppe von unbekannten Personen heraus eine Warnbake in Richtung einer anderen Gruppe. Ein 15-Jähriger wurde durch diese leicht verletzt. Die Tätergruppe teilte sich anschließend auf und flüchtete in Richtung Ostenallee und in Richtung Peter-Röttgen-Platz. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jugendlichen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Gesucht werden etwa fünf bis sieben Jugendliche. Ein Jugendlicher wird laut Zeugenaussagen als männlich und dunkel bekleidet beschrieben. Er trug eine pinke Gucci-Cap. Ein weiterer Jugendlicher trug einen schwarzen Adidas-Jogginganzug. (bb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

