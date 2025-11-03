PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 74-Jährige bei Unfall verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 74-jährige Fahrerin eines VW verletzte sich am Freitag, 31. Oktober, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schmiedestraße / Spenglerstraße leicht.

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer überquerte gegen 14.40 Uhr die Kreuzung von der Spenglerstraße kommend in Richtung Westen. Hier kam es zur Kollision mit der VW-Fahrerin, welche zeitgleich die Schmiedestraße in Richtung Norden befuhr. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin des VW zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (bb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

