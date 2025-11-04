PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße verletzten sich am Montag, 3. November, zwei Personen leicht.

Eine 47-jährige Kia-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr die Dortmunder Straße in westlicher Richtung. Sie beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in die Viktoriastraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Opel-Fahrer, der aus östlicher Richtung kam.

Zwei Rettungswagen brachten die beiden Fahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

