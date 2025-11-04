PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Mitarbeiter der Telekom täuschen 54-Jährige

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Unbekannte haben sich am Freitag, 31. Oktober, als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und eine 54-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 15 Uhr klingelte einer der Männer an der Wohnungstür am Kleinweg und stellte sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Er schaute sich in der Wohnung den WLAN-Router an und bat der Bewohnerin den Anschluss an das Glasfasernetz an. Hierfür forderte er 100 Euro. Nach Erhalt von 50 Euro verließ der Unbekannte das Wohnhaus.

Im Anschluss klingelte der zweite Unbekannte an der Wohnungstür und machte das gleiche Angebot. Die Bewohnerin ging diesmal nicht drauf ein. Auch er verließ daraufhin das Haus.

Die Bewohnerin kann die Unbekannten wie folgt beschreiben: 1. Täter: - 25-30 Jahre alt - 1,70 -1,80 Meter groß - Dünne Statur - Braune kurze lockige Haare - Blaue Jeans-Hose - Schwarzer Pullover mit Telekom-Aufschrift

2.	Täter
-	Zirka 35 Jahre alt
-	Dünne Statur
-	Braune kurze Haare
-	Schwarze Jacke mit Telekom-Aufschrift

Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollte aufgefordert werden sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei der Telekom nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (bb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:13

    POL-HAM: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

    Hamm-Westen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße verletzten sich am Montag, 3. November, zwei Personen leicht. Eine 47-jährige Kia-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr die Dortmunder Straße in westlicher Richtung. Sie beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in die Viktoriastraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Opel-Fahrer, der aus östlicher Richtung kam. Zwei ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:59

    POL-HAM: BMW bei Unfallflucht beschädigt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen Sonntag, 2. November, 16 Uhr und Montag, 3. November, 12.30 Uhr einen geparkten BMW in der Straße An der Insel. Der Pkw wies Lackkratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:20

    POL-HAM: Jugendlicher durch Warnbake verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 15-Jähriger wurde am Freitagabend um 22.23 Uhr an der Joseph-Schlichter-Allee durch den Wurf einer Warnbake verletzt. Ein Jugendlicher warf aus einer Gruppe von unbekannten Personen heraus eine Warnbake in Richtung einer anderen Gruppe. Ein 15-Jähriger wurde durch diese leicht verletzt. Die Tätergruppe teilte sich anschließend auf und flüchtete in Richtung Ostenallee und in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren