Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Mitarbeiter der Telekom täuschen 54-Jährige

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Unbekannte haben sich am Freitag, 31. Oktober, als Mitarbeiter der Telekom ausgegeben und eine 54-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen.

Gegen 15 Uhr klingelte einer der Männer an der Wohnungstür am Kleinweg und stellte sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Er schaute sich in der Wohnung den WLAN-Router an und bat der Bewohnerin den Anschluss an das Glasfasernetz an. Hierfür forderte er 100 Euro. Nach Erhalt von 50 Euro verließ der Unbekannte das Wohnhaus.

Im Anschluss klingelte der zweite Unbekannte an der Wohnungstür und machte das gleiche Angebot. Die Bewohnerin ging diesmal nicht drauf ein. Auch er verließ daraufhin das Haus.

Die Bewohnerin kann die Unbekannten wie folgt beschreiben: 1. Täter: - 25-30 Jahre alt - 1,70 -1,80 Meter groß - Dünne Statur - Braune kurze lockige Haare - Blaue Jeans-Hose - Schwarzer Pullover mit Telekom-Aufschrift

2. Täter - Zirka 35 Jahre alt - Dünne Statur - Braune kurze Haare - Schwarze Jacke mit Telekom-Aufschrift

Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Bei verdächtigen Feststellungen bittet die Polizei darum, umgehend den Notruf 110 zu wählen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Unbekannte sollte aufgefordert werden sich auszuweisen und vor der Tür zu warten. Währenddessen sollte man zur Sicherheit telefonisch bei der Telekom nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. (bb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell