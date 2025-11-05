PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger im Blick: Polizei Hamm beteiligt sich an landesweiter Aktion zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden

Hamm (ots)

Im Rahmen der Aktionswoche #sicherimstraßenverkehr, die vom 27. Oktober bis zum 2. November stattfand, beteiligte sich die Polizei Hamm.

Bereits Ende Oktober sensibilisierten die Beamten der Verkehrsunfallprävention die Bürgerinnen und Bürger durch das Anbringen von Präventionsaufklebern mit dem Motto "Nur bei grün - Vorbild sein" auf verschiedenen Fußgängerampeln im Stadtgebiet und an sechs Schulen.

Bei den zusätzlich durchgeführten Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

Die Beamten verhängten 63 Verwarngelder gegen Fußgänger, die sich bei Vorfahrtregelungen falsch verhalten haben. Ansonsten wurden zwei Ordnungswidrigkeiten gegen andere Verkehrsteilnehmende aufgrund falschen Verhaltens an Fußgängerüberwegen verhängt. Insgesamt wurden noch neun Verwarngelder wegen Verstößen gegenüber Fußgängern verhängt, darunter das Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad bzw. einem E-Scooter.

Neben der repressiven Komponente stand bei den Kontrollen auch die Sensibilisierung aller am Straßenverkehr teilnehmenden Personen im Fokus.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

   - Gegenseitige Rücksichtnahme: Jeder Verkehrsteilnehmer trägt 
     Verantwortung.  Achten Sie aufeinander, insbesondere an 
     Kreuzungen, Zebrastreifen und Haltestellen.
   - Regeln einhalten: Sicherheit beginnt bei jedem selbst. Beachten 
     Sie als Fußgänger immer Verkehrszeichen, Ampeln und 
     Vorfahrtsregeln.
   - Sichtbarkeit schafft Sicherheit: Tragen Sie als Fußgänger helle 
     oder reflektierende Kleidung und fahren Sie als Rad- und 
     Autofahrer mit angepasster Geschwindigkeit und eingeschaltetem 
     Licht. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

  • 05.11.2025 – 07:43

    POL-HAM: 51-Jährige leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Eine 51-jährige VW-Fahrerin verletzte sich am Dienstag, 4. November bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamener Straße/ Wilhelmstraße leicht. Ein 51-jähriger Transporterfahrer befuhr gegen 13.15 Uhr die Kamener Straße. Er beabsichtigte, nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen, und fuhr dabei auf den vor ihm wartenden VW auf. Ein Rettungswagen brachte die verletzte VW-Fahrerin in ein ...

  • 05.11.2025 – 07:34

    POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Dienstag, 4. November, bei einem Alleinunfall leichte Verletzungen zu. Er befuhr gegen 12.10 Uhr die Straße Zum Torksfeld mit seinem E-Scooter. Als er den Kreisverkehr in südlicher Richtung verlassen wollte, rutschte er auf Laub aus und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf) Rückfragen ...

  • 04.11.2025 – 09:58

    POL-HAM: 17-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

    Hamm-Westen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Montag, den 3. November, ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer. Der Jugendliche befuhr gegen 8 Uhr den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße mit seinem E-Scooter in Richtung Westen. Als ihn von rechts ein unbekannter E-Scooter-Fahrer überholte, kam es zur Kollision. Hierdurch stürzte der Jugendliche und fiel gegen ein geparktes Fahrzeug. Nach einem kurzen ...

