Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer schwer verletzt, 17.500 Euro Sachschaden

Hamm-Heessen (ots)

Ein 20jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde am Mittwoch, 5. November um 16:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße schwer verletzt. Ein 28jähriger Toyota-Fahrer befuhr zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Norden. Der Kradfahrer fuhr mit seiner Yamaha in gleicher Richtung. Der 28jährige beabsichtigte nach eigenen Angaben, nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Er hielt mit seinem PKW, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. Der nachfolgende Kradfahrer fuhr dann aus bislang ungeklärten Gründen auf den stehenden Toyota auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr für den Fahrer des Motorrades. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ahlener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell