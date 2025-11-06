Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Mittwoch, 5. November, zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Hellweg".

Nachdem sie eine Außentür aufhebelten und so in das Haus gelangten, durchsuchten sie mehrere Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

