Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter und Pedelec gestohlen - Pkw durchwühlt

Iserlohn (ots)

Am Dienstag zwischen 8 und 13.30 Uhr wurde am Hemberg ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte sein grünes Segway mit dem Versicherungskennzeichen 501LYX mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer befestigt. Als er mittags zurückkam, lag nur noch das Zahlenschloss auf dem Boden. Die Polizei hat den E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 7.10 Uhr ein E-Bike aus einer Garage an der Beethofenstraße gestohlen. Eine Zeugin beobachtete den Täter, wie er mit dem Fahrrad aus der Einfahrt kam. Sie berichtete es ihrem Mann, der nach der Garage schaute und den Diebstahl feststellte. Beim Herausfahren zerkratzte der Täter offenbar ein ebenfalls in der Garage stehendes Motorrad. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Bergamont E-Revox FX 150 Expert.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte am Hombrucher Weg in einen schwarzen VW Passat eingedrungen. Der Wagen wurde durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten eine höhere Summe Bargeld, eine Parkscheibe und einen Aux- und Bluetooth-Adapter. Die Polizei warnt noch einmal: Ein Auto ist kein Tresor! Weder während kurzer Abwesenheiten, noch über Nacht sollten Wertgegenstände im Fahrzeug bleiben. Oftmals genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell