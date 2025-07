Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlag am Zebrastreifen

Kabeldiebstahl und Graffiti

Lüdenscheid (ots)

Ein 59 Jahre alter Lüdenscheider soll gestern um 17 Uhr eine 41 Jahre alte Lüdenscheiderin an der Kluser Straße geschlagen haben. Die Dame war zuvor mit ihrem Ford Transit die Straße entlanggefahren, als an einem Fußgängerweg nahe einer Bushaltestelle vor ihr ein Hund vor das Auto lief. Sie habe noch schnell abgebremst und ein Zusammenstoß konnte vermieden werden, danach sei es zu Streit zwischen Hundehalter und Autofahrerin gekommen. Im Zuge dessen soll der Mann der Frau die flache Hand vor die Stirn geschlagen und gegen ihr Auto getreten haben, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Geschehens, sich bei der Polizei zu melden.

Gestern haben unbekannte Täter zwischen 4-21.30 Uhr eine Kabelrolle mit Kupferkabeln an einem städtischen Betrieb an der Aßmannstraße gestohlen. Offenbar gelang es ihnen, an einer Stelle den Zaun zu überwinden und die Kabel abzutransportieren. Der Sicherheitsdienst schaltete die Polizei ein, die nun zu dem Diebstahl ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Lüdenscheid mitzuteilen.

Im Olpendahl haben unbekannte Graffitisprüher gestern zwischen 0-16.30 Uhr ihr Unwesen getrieben und gleich mehrere Sachen beschmiert. So wurden zwei Garagenwände eines Mehrfamilienhauses, Verkehrszeichen, Stromkästen und Blumenkübel in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo)

