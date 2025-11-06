Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin bei Raubüberfall auf der Roonstraße schwer verletzt, Täter flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 5. November 17:50 Uhr wurde eine 82jährige Hammerin Opfer eines Raubes. Ein Anwohner der Roonstraße wurde durch Hilferufe der 82jährigen auf die Situation aufmerksam. Er eilte der Seniorin zu Hilfe. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften der Polizeiwache Mitte schilderte die Seniorin, dass sie von einem unbekannten männlichen Täter zu Boden gestoßen worden sein. Der Unbekannte entriss ihr weiterhin die Einkaufstasche und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Zuvor habe der Unbekannte auf dem Gehweg der Roonstraße gewartet und gefragt, ob er helfen könne. Nachdem die Seniorin Hilfe ablehnte, wurde sie zu Boden gestoßen. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 19-20 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle Kleidung, türkisches Erscheinungsbild. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief zunächst erfolglos. Durch den Sturz verletzte sich die 82jährige und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Dort verblieb sie zur stationären Behandlung. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

