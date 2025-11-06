PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: VW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 4. November, 21 Uhr und Mittwoch, 5. November, 8 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten VW in der Jägerallee. Der Pkw war am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrzeugführer zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er frische Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

