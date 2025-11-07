Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Matratze im Wald in Brand gesetzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter entzündeten am Donnerstag, 6. November, gegen 17.35 Uhr in einem Waldstück am Graudenzer Weg, in der Nähe des Funparks Katzenkuhle, eine Matratze. Diese brannte vollständig aus.

Laut Zeugenaussagen entfernten sich von dem Feuer drei unbekannte Jugendliche, die sich teils zu Fuß und teils mit E-Scooter vom Ort des Geschehens entfernten. Zuvor war das Knallen eines Feuerwerkskörpers zu hören.

Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell