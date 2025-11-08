Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Friedliche Versammlung in Hammer Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm begleitete am Samstag, 8. November, eine von einer Privatperson angezeigte Versammlung mit dem Titel "Wir sind das Stadtbild": Öffentliche Demonstration für demokratische Werte.

Die Versammlung begann um 16 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz. In der Spitze beteiligten sich nach Schätzung der polizeilichen Einsatzkräfte rund 170 Personen.

Nach mehreren Redebeiträgen war die Versammlung gegen 18 Uhr beendet.

Während der störungsfrei verlaufenen Demonstration kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hammer Innenstadt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell