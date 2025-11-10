Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer zog sich am Samstag, 8. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwere Verletzungen zu.

Eine 60-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in östliche Richtung. Sie beabsichtigte nach links in die Königgrätzer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus westlicher Richtung kommenden Kleinkraftradfahrer.

Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. (bf)

