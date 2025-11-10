POL-HAM: Jugendlicher Kleinkraftradfahrer schwer verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer zog sich am Samstag, 8. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwere Verletzungen zu.
Eine 60-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in östliche Richtung. Sie beabsichtigte nach links in die Königgrätzer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus westlicher Richtung kommenden Kleinkraftradfahrer.
Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell