Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 8. November, 15.45 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich der Marker Allee ein. Die Täter beschädigten ein Fenster der Terassentür, gelangen so in den Innenraum und durchwühlten das Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell