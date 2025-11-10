PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 8. November, 15.45 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich der Marker Allee ein. Die Täter beschädigten ein Fenster der Terassentür, gelangen so in den Innenraum und durchwühlten das Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:28

    POL-HAM: Diebstahl eines Audi

    Hamm-Mitte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 6. November, 17 Uhr und Freitag, 7. November, 7 Uhr einen blauen Audi A2. Der Fahrzeugführer stellte seinen PKW mit Hammer Kennzeichen vor einem Firmengelände auf der Östingstraße ab. Dort wurde der PKW von den unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 09:59

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 3. bis zum 9. November 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 3. bis zum 9. November gab es im Stadtgebiet drei vollendete Einbruchsdelikte und sieben Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 10.11.2025 – 09:53

    POL-HAM: Jugendlicher Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer zog sich am Samstag, 8. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße schwere Verletzungen zu. Eine 60-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in östliche Richtung. Sie beabsichtigte nach links in die Königgrätzer Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren