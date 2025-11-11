PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jeep Grand Cherokee vor Wohnhaus entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Ein Jeep Grand Cherokee wurde in der Nacht von Sonntag, 9. November, auf Montag, 10. November, vor einem Wohnhaus im Lindenfelder Weg entwendet.

Das graue Fahrzeug mit Hammer Kennzeichen war auf einem Stellplatz in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses geparkt.

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise auf den gestohlenen Jeep sowie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind: Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

