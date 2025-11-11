POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck als Diebesgut
Hamm-Heessen (ots)
Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kamillenweg war zwischen Donnerstag, 6. November, 12 Uhr, und Montag, 10. November, 12.15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.
Durch das Beschädigen einer Balkontür gelangten der oder die Unbekannten gewaltsam in die Wohnung, durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend mit Schmuck in unbekannte Richtung.
Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)
