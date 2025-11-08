PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 07.11.2025, 09:00 Uhr - 08.11.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Gefährliche Körperverletzung.

Zeit: Freitag, 07.11.2025, 13:20 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Hinter dem Salze, Vöppstedter Ruine.

Hergang: Am Freitagnachmittag kam es in einem Park zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 25-jährige, im dritten Monat schwangere Frau aus Salzgitter wurde dabei verletzt. Nach einer verbalen Streitigkeit trat eine 19-jährige Salzgitteranerin der Schwangeren, in Kenntnis der Schwangerschaft, in den Bauch. Eine 41-jährige Zeugin wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und setzte einen Notruf ab. Anschließend konnte sie die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte voneinander trennen. Das Opfer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Betrugsversuch/ Schockanruf.

Zeit: Freitag, 07.11.2025, 13:45 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Tillystraße.

Hergang: Eine 84-jährige Frau aus Salzgitter erhielt einen Anruf einer unbekannten, weiblichen Person, die sich als Tochter der Geschädigten ausgab. Unter dem Vorwand, aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls müsse sofort eine hohe Geldsumme als Kaution gezahlt werden, versuchte die Anruferin, die Frau zu einer Zahlung zu bewegen. Die Geschädigte beendete das Gespräch, bevor ein Schaden entstehen konnte. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und bittet um besondere Vorsicht. Im Verdachtsfall informieren Sie bitte die Polizei Salzgitter-Bad unter "05341 / 825-0".

Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zeit: Freitag, 07.11.2025, 23:38 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter (Ringelheim), Goslarsche Straße.

Hergang: Am Freitagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter-Bad den Fahrer eines BMW. Der 17-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter war altersbedingt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Begleitet wurde er von seinem 20-jährigen Bruder, der zugleich Halter des Fahrzeugs ist. Da der Bruder von dem fehlenden Führerschein wusste, machte auch er sich strafbar. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Kranz, PHK
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

