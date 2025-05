Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrradfahrer schwer verletzt

Lettweiler (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Eine Kollision zwischen einem Fahrrad und einem PKW führt am Mittwochmittag zum Einsatz eines Rettungshubschraubers.

Ein 64-jähriger Radfahrer war bei sonnigem Wetter in der Hauptstraße in Lettweiler unterwegs. Zeitgleich wollte ein 22-Jähriger mit seinem PKW aus der Hofeinfahrt in den Verkehrsraum einfahren. Hierbei übersah dieser den sich annähernden Zweiradfahrer. Aufgrund der darauffolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Fahrradfahrer und zog sich erhebliche Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu.

Der 64-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Fahrrad war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Auch am PKW des 22-Jährigen entstand im Bereich der Front Sachschaden.

Im Laufe der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Radfahrer, die auf 30 km/h beschränkte Stecke, mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Zur Klärung wurde ein Gutachter hinzugezogen. |pilek

