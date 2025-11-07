POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.
Wolfenbüttel (ots)
Einladung von Pressevertretenden anlässlich der Vorstellung der Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit, Alena Franke, im Polizeikommissariat Wolfenbüttel.
Das Polizeikommissariat Wolfenbüttel möchte Sie als interessierte Medienvertretende am 13.11.2025 um 14:30 Uhr zu einem Pressetermin einladen.
Der Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel, Herr Niklas Meyer-Ulex, freut sich, Ihnen seine neue Mitarbeiterin im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorzustellen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in der Dienststelle des Polizeikommissariats in Wolfenbüttel herzlich begrüßen zu dürfen.
