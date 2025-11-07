PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Einladung von Pressevertretenden anlässlich der Vorstellung der Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit, Alena Franke, im Polizeikommissariat Wolfenbüttel.

Das Polizeikommissariat Wolfenbüttel möchte Sie als interessierte Medienvertretende am 13.11.2025 um 14:30 Uhr zu einem Pressetermin einladen.

Der Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel, Herr Niklas Meyer-Ulex, freut sich, Ihnen seine neue Mitarbeiterin im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorzustellen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in der Dienststelle des Polizeikommissariats in Wolfenbüttel herzlich begrüßen zu dürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

