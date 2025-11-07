Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Vechelde (ots)

Verkehrsunfall verursachte hohen Sachschaden.

Vechelde, Ortsteil Sonnenberg, Vor der Brücke/Burgstraße, 07.11.2025 gegen 07:35 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 22-jährige Fahrer eines Pkw von der Straße Vor der Brücke kommend nach rechts in die Burgstraße abbiegen wollte. Hierbei hatte der Fahrer des Pkw offensichtlich den von rechts heranfahrenden Bus eines 62-jährigen Fahrers übersehen. Der Pkw kollidierte mit dem Bus. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Glücklicherweise kam bei diesem Unfall niemand zu Schaden.

