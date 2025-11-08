PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, 08.11.2025, 01:30 Uhr

Update zur Pressemitteilung: Brand und Detonation in einem Wohnhaus verursachte einen erheblichen Schaden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6154062)

Bei dem Bewohner des eingestürzten Reihenmittelhauses handelt es sich um einen 83-jährigen Mann. Ein Bagger und ein Kran sind vor Ort eingetroffen, um die Trümmer des Hauses nach und nach abzutragen und nach dem Bewohner zu suchen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

