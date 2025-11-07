PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Brand und Detonation in einem Wohnhaus verursachte einen erheblichen Schaden.

Wolfenbüttel, Schöppenstedter Stieg, gegen 18:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es offensichtlich in einem Wohnhaus eine erhebliche Detonation gegeben hatte. Aufgrund der daraufhin entstandenen Druckwelle ist an dem Wohnhaus selbst sowie an den angrenzenden Wohnhäusern ein zum Teil erheblicher Sachschaden sowie ein Feuer entstanden. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr erschienen an der Unglücksstelle mit einem Großaufgebot und annähernd 140 Einsatzkräften. Trotz professioneller Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass ein massiver Schaden an dem Wohnhaus und den angrenzenden Häusern entstanden ist.

Die Polizei kann bestätigen, dass durch die Rettungskräfte und eingesetzten Polizeikräfte 21 Personen betreut werden mussten. Eine Kameradin der Feuerwehr erlitt leichtere Verletzungen. Sie musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort bzw. Unglücksort. Es muss nunmehr durch die Tatortgruppe der Polizei geklärt werden, was der Auslöser dieser erheblichen Detonationswelle war. Hierzu ist neben der Tatortgruppe der Polizei auch das technische Hilfswerk eingesetzt.

Nach wie vor wird ein Mann im Bereich der Unglücksstelle vermisst. Es können aktuell noch keine Angaben über den Aufenthaltsort dieser Person gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

