POL-HAM: Kontrolltag der Polizei: Raser im Blick
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Die Polizei Hamm führte am Freitag, 7. November, in der Zeit von 19 bis Samstag, 8. November, 3 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Dortmunder Straße und der Heessener Straße durch.
Das schnellste gemessene Fahrzeug erfassten die Beamten an der Dortmunder Straße. Dort war eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 0.24 Uhr in östlicher Richtung mit 140 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.
Ein 25-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Audi gegen 0.30 Uhr die Heessener Straße mit 107 km/h in Fahrtrichtung Dolberg, erlaubt sind dort 50 km/h.
Insgesamt schrieben die Beamten zehn Ordnungswidrigkeiten und erhoben 47 Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ansonsten bekamen noch 18 Fahrer und Fahrerinnen Verwarngelder, beispielsweise wegen defekten Lichts und verbotswidrigem Abbiegen. (lf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell