Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kontrolltag der Polizei: Raser im Blick

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei Hamm führte am Freitag, 7. November, in der Zeit von 19 bis Samstag, 8. November, 3 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Dortmunder Straße und der Heessener Straße durch.

Das schnellste gemessene Fahrzeug erfassten die Beamten an der Dortmunder Straße. Dort war eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 0.24 Uhr in östlicher Richtung mit 140 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Ein 25-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Audi gegen 0.30 Uhr die Heessener Straße mit 107 km/h in Fahrtrichtung Dolberg, erlaubt sind dort 50 km/h.

Insgesamt schrieben die Beamten zehn Ordnungswidrigkeiten und erhoben 47 Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ansonsten bekamen noch 18 Fahrer und Fahrerinnen Verwarngelder, beispielsweise wegen defekten Lichts und verbotswidrigem Abbiegen. (lf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell