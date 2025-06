POL-F: 250626 - 0660 Frankfurt- Sachsenhausen und Bockenheim: Politisch motivierte Sachbeschädigungen

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ma) In der vergangenen Nacht von Mittwoch (25. Juni 2025) auf Donnerstag (26. Juni 2025) ereigneten sich in Sachsenhausen und Bockenheim jeweils Sachbeschädigungen an Räumlichkeiten von Versicherungsgebern, deren Motivation mit einem politischen Hintergrund verbunden sein dürften. Der Staatsschutz ermittelt.

Gegen 03:45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass die Schaufensterscheibe einer Versicherung in der Brückenstraße eingeschlagen und mehrere Schriftzüge mittels Sprühfarbe aufgebracht wurden.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme zweier Tatverdächtiger im Alter von 26 und 31 Jahren. Diese wiesen entsprechende Farbanhaftungen auf und führten passendes Equipment mit sich.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im ähnlichen Zeitraum meldete eine Zeugin in der Falkstraße, dass sie Lärm in Form von brechendem Glas höre und zwei Personen die Straße entlang rennen. Die alarmierte Polizei stellte auch hier fest, dass die Scheiben einer dort befindlichen Versicherung eingeworfen und mehrere Schriftzüge angebracht worden waren.

Bei den geflüchteten Personen handelt es sich vermutlich um zwei Männer. Einer der beiden sei mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen kurzen Hose und weißen Sneakern bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/ 755 54099 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

