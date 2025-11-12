PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte Tatverdächtige zünden Mülltonne an

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige setzten am Sonntag, 9. November, gegen 3.20 Uhr einen Mülleimer im Ammerweg in Brand. Anschließend flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und es entstand ein geringer Sachschaden. Nach Zeugenaussagen können die beiden Personen wie folgt beschrieben werden: Der erste unbekannte Tatverdächtige ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, hat lockige Haare und war zur Tatzeit mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der zweite Tatverdächtige ist ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Hinweise zu den verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

