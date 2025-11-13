Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen E-Scooter und Jogger

Hamm-Herringen (ots)

Ein 41-jähriger Jogger zog sich am Donnerstag, 12. November, nach einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Der Jugendliche befuhr gegen 16.30 Uhr die Lange Straße in östliche Richtung. Er beabsichtigte, nach links in den Kissinger Weg einzubiegen, der sich auf dem Gehweg befindet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus nördlicher Richtung kommenden Jogger. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

