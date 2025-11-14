Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Posener Straße war am Donnerstag, 13. November, zwischen 14.30 Uhr und 20.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Durch das Aufhebeln einer Balkontür verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Anschließend durchsuchten er oder sie mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck als Diebesgut in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

