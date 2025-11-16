Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei mit wilder Flucht vor der Polizei

Hamm-Pelkum (ots)

Am Sonntag, 16. November um 1:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Bäckerei auf der Kamener Straße informiert. Hier waren zunächst unbekannte Täter offenbar mit einem Fahrzeug in die Bäckerei eingedrungen. Während der Anfahrt zum Tatort stellten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte das Fluchtfahrzeug im Gegenverkehr auf der Wilhelmstraße fest. Die Einsatzkräfte setzten dem Fahrzeug nach und schalteten Martinshorn und Blaulicht ein. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und bog mehrfach vor dem nachfolgenden Streifenwagen ab, offenbar in der Absicht, diesen abzuschütteln. Die Fahrt führte unter anderem über die Straßen Wilhelmstraße, Pestalozzistraße, Lange Straße, Spichernstraße. Der Fahrer flüchtete weiter vor der Polizei und kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn der Hansastraße ab und auf dem Spielplatz im Bereich der Straße "An der Insel" zum Stehen. Hierbei durchbrach er mehrere Absperrgitter. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Spielplatz auf. Aus dem Fahrzeug flüchteten zwei männliche Personen. Die Einsatzkräfte setzten zu Fuß nach und konnten einen 32jährigen Hammer auf der Viktoriastraße stellen. Im Zuge seiner Festnahme leistete der 32jährige erheblichen Widerstand. Auch der flüchtige Beifahrer, ein 30jähriger aus Vreden, konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gestellt und festgenommen werden. Die beiden Flüchtigen wurden im Zuge des Unfallgeschehens verletzt. Während der 32jährige leichte Verletzungen erlitt, verletzte sich der 30jährige Beifahrer schwer. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb er zur stationären Behandlung. Der 32jährige Fahrer wurde dem Polizeigewahrsam Hamm zugeführt. Auch hier leistete erheblichen Widerstand. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt, verblieben jedoch dienstfähig. Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, waren an dem zur Flucht genutzten Opel Corsa Kennzeichen befestigt, welche zuvor als gestohlen gemeldet wurden. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Zudem ist er nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Neben dem Einbruch in die Bäckerei wurden der Polizei weitere Einbruchstaten im Stadtgebiet Hamm-Pelkum gemeldet. Eine mögliche Beteiligung der beiden Festgenommenen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beide Insassen wurden vorläufig festgenommen, sie sollen im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt werden. Der verwendete PKW wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden im Zuge des Verkehrsunfalles sowie des Einbruchs an der Kamener Straße wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Die Polizei Hamm hat die Ermittlungen zu einer Vielzahl von Straftaten aufgenommen. Darunter befinden sich mehrere Einbuchsstraftaten. Zusätzlich wird ermittelt wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Straßenverkehrsgefährdung, Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und anderer (Verkehrs-)Straftaten. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu Beobachtungen im Zuge der Verfolgungsfahrt nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

