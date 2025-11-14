PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm zur Reduzierung der Verunglücktenzahlen bei Rad- und Pedelecfahrenden

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 13. November, führte die Polizei Hamm unter der Führung des Verkehrsdienstes einen Kontroll- und Präventionstag zur Reduzierung der Verunglücktenzahlen bei Rad- und Pedelecfahrenden im gesamten Hammer Stadtgebiet durch. Bei gezielten Kontrollen ahndeten die Beamten zwischen 10 Uhr und 18 Uhr insgesamt 101 Verkehrsverstöße. Neben Rotlichtverstößen und Fehlern bei der Straßennutzung wurde insbesondere die Nutzung von Smartphones festgestellt.

An der Pauluskirche und am Maxi-Center wurden durch die Beamten zudem Präventionsstände aufgebaut an denen Bürgerinnen und Bürger rund ums Fahrrad oder Pedelec umfassend beraten und aufgeklärt wurden.

Mit den getroffenen Maßnahmen und den vielen verbundenen Präventions- und Informationsgesprächen will die Polizei Hamm alle Verkehrsteilnehmer für mehr Sicherheit und gegenseitige Rücksicht sensibilisieren.

Auch in Zukunft wird die Polizei Kontrollaktionen mit dem Bezug auf Pedelec- und Radfahrenden durchführen.(lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

