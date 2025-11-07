PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Busfahrer kollabiert am Steuer - Fahrgast greift ein

Trier (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 06. November 2025 gegen 16.20 Uhr hat ein 34jähriger Fahrgast eines Linienbusses durch schnelles und beherztes Eingreifen womöglich sich selbst und sechs weitere Fahrgäste vor dramatischen Folgen bewahrt. Auf der Fahrt in Richtung Trier hatte der 64jährige Fahrer eines Linienbusses auf der B51 in Höhe Trierweiler ohne ersichtlichen Grund kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der aufmerksame Fahrgast hatte dies erkannt und war geistesgegenwärtig zum Fahrerplatz geeilt. Dort konnte er die Kontrolle über Lenkung und Bremse erlangen und den Bus auf einer Sperrfläche zum Stillstand bringen, ohne dass die Businsassen oder andere Verkehrsteilnehmer Schaden erlitten.

Nach erster medizinischer Begutachtung konnte zunächst keine Ursache für die temporäre Ohnmacht ausgemacht werden. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Der Bus samt Gästen wurde schließlich durch einen Ersatzfahrer zum Zielort in Trier gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344103
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

