PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz Eurener Straße

Trier (ots)

Trier, 06.11.2025 - Am gestrigen Morgen, den 6. November, kam es gegen 8:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Eurener Straße in Trier. Die Polizei Trier wurde zur Unterstützung einer Maßnahme eines Gerichtsvollziehers hinzugezogen. Da die betroffene Bewohnerin trotz mehrfacher Aufforderung die Tür nicht öffnete, wurde diese geöffnet. Beim Erblicken der Einsatzkräfte ergriff sie ein auf dem Wohnzimmertisch liegendes Küchenmesser und richtete dieses gegen die Einsatzkräfte. Die Bewohnerin, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte unter vorgehaltener Dienstwaffe sowie dem Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) dazu aufgefordert werden, das Messer abzulegen. Anschließend erfolgte die widerstandlose Festnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:57

    POL-PDTR: Korrekturmeldung Telefonnr. - Fahndung OT Algenrodt

    Idar-Oberstein (ots) - Bei Hinweisen bittet die Polizei Idar-Oberstein um Mitteilung unter 06781-5610. Rückfragen bitte an: Einheitliche Kontaktadresse: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein Telefon: 06781/561-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:45

    POL-PDTR: Polizei Trier kündigt Kontrollen an

    Trier (ots) - Tempo 30 und eingeschränkte Durchfahrt in der überlasteten Bernhardstraße Wie bereits im August 2025 durch die Stadt Trier veröffentlicht, gelten auf Anregung des Ortsbeirats Heiligkreuz und anhaltender Bürgerbeschwerden in der Bernhardstraße seit Sommer 2025 neue Regeln, die den Verkehr verringern und beruhigen sollen. Durch den Abkürzungsverkehr und durch Eltern, die ihre Kinder zur ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:59

    POL-PDTR: Fahndungsmaßnahmen im Bereich Idar-Oberstein OT Algenrodt

    Idar-Oberstein (ots) - Zurzeit werden durch die Polizei Idar-Oberstein intensive Fahndungsmaßnahmen im Ortsteil Algenrodt, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, durchgeführt. Hiesiger Dienststelle wurde der Einbruch in ein Haus gemeldet, nach welchem drei Personen zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchteten. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren