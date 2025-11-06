PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahndungsmaßnahmen im Bereich Idar-Oberstein OT Algenrodt

Idar-Oberstein (ots)

Zurzeit werden durch die Polizei Idar-Oberstein intensive Fahndungsmaßnahmen im Ortsteil Algenrodt, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, durchgeführt. Hiesiger Dienststelle wurde der Einbruch in ein Haus gemeldet, nach welchem drei Personen zu Fuß von der Tatörtlichkeit flüchteten. Die Polizei bittet darum in diesem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen. Alle Bürger und Bürgerinnen aus dem betreffenden Bereich werden gebeten, verdächtige Bewegungen im Bereich von Gebäuden, Scheunen und abgelegenen Arealen der Polizei zu melden. Bei entsprechenden Feststellungen wird um Mitteilung an die Polizei Idar-Oberstein unter 0651-983-0. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

