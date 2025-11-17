Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Musikinstrument aus Fahrzeug gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 11 Uhr, bis Sonntag, 16. November, 8:15 Uhr, wurde ein Musikinstrument aus einem am Langewanneweg geparkten VW Polo entwendet. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug, entwendete die Saz und entkam unerkannt.

Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell