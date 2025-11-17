PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Musikinstrument aus Fahrzeug gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 11 Uhr, bis Sonntag, 16. November, 8:15 Uhr, wurde ein Musikinstrument aus einem am Langewanneweg geparkten VW Polo entwendet. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug, entwendete die Saz und entkam unerkannt.

Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:05

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Heessen (ots) - Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ahlener Straße war am Freitag, 14. November, zwischen 17 Uhr und 20.40 Uhr, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Nachdem die beiden unbekannten Täter die Terrassentür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden. Als die beiden Täter die Wohnung wieder ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:01

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Werner-Heisenberg-Straße war in der Zeit von Donnerstag, 13. November, 22 Uhr und Samstag, 15. November, 10.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Nachdem sie das Innere durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:52

    POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in eine Doppelhaushälfte an der Straße "Am Schürbusch" ein. Im Zeitraum von Dienstag, 12. November, 17.30 Uhr bis Freitag, 14. November, 15.30 Uhr, verschafften sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren