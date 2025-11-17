Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ahlener Straße war am Freitag, 14. November, zwischen 17 Uhr und 20.40 Uhr, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern.

Nachdem die beiden unbekannten Täter die Terrassentür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden.

Als die beiden Täter die Wohnung wieder verließen, konnten sie von zwei Zeugen bei ihrer Flucht beobachtet werden. Sie werden wie folgt beschrieben:

Ein Tatverdächtiger ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet.

Der andere Tatverdächtige ist ebenfalls geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine schwarze Beanie-Mütze.

Hinweise zu den beiden Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell