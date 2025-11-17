PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf dem Ostenwall

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 16. November, verletzten sich gegen 17.30 Uhr zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostenwall leicht.

Eine 89-jährige Frau aus Hamm war mit ihrem KIA auf dem Ostenwall in östliche Richtung unterwegs, als sie aus bisher noch unbekannter Ursache leicht in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte sie mit dem Seat einer 36-jährigen Frau aus Welver.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich eine 14-Jährige aus Welver und eine 15-Jährige aus Werl, die sich in dem Seat befunden haben, leicht. Beide wurden in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den fließenden Verkehr gesperrt. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:16

    POL-HAM: Jugendlicher Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Am Freitag, 14. November, ist ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Heideweg schwer verletzt worden. Der Jugendliche befuhr gegen 13:20 Uhr den Heideweg in nördliche Richtung. Dabei bediente er nach Zeugenangaben mit beiden Händen sein Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf fuhr der 13-Jährige mit seinem Pedelec auf den wartenden Skoda einer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:08

    POL-HAM: Musikinstrument aus Fahrzeug gestohlen

    Hamm-Mitte (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 11 Uhr, bis Sonntag, 16. November, 8:15 Uhr, wurde ein Musikinstrument aus einem am Langewanneweg geparkten VW Polo entwendet. Der Täter verschaffte sich durch das Einschlagen der Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug, entwendete die Saz und entkam unerkannt. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:05

    POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Hamm-Heessen (ots) - Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ahlener Straße war am Freitag, 14. November, zwischen 17 Uhr und 20.40 Uhr, das Ziel von zwei unbekannten Einbrechern. Nachdem die beiden unbekannten Täter die Terrassentür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht getätigt werden. Als die beiden Täter die Wohnung wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren