Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf dem Ostenwall

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 16. November, verletzten sich gegen 17.30 Uhr zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostenwall leicht.

Eine 89-jährige Frau aus Hamm war mit ihrem KIA auf dem Ostenwall in östliche Richtung unterwegs, als sie aus bisher noch unbekannter Ursache leicht in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte sie mit dem Seat einer 36-jährigen Frau aus Welver.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich eine 14-Jährige aus Welver und eine 15-Jährige aus Werl, die sich in dem Seat befunden haben, leicht. Beide wurden in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den fließenden Verkehr gesperrt. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell