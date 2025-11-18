PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall an Einmündung

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Braamer Straße / Soester Straße verletzten sich am Montag, 17. November, ein 56-jähriger Renault-Fahrer und ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer leicht.

Der 19-jährige Dortmunder befuhr gegen 8.10 Uhr die Soester Straße in westliche Richtung. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Renault eines 56-jährigen Hammers zusammen, der von der Braamer Straße auf die Soester Straße in östliche Richtung abbog.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro.

Infolge des Zusammenstoßes verletzten sich beide Männer leicht. Der 19-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 56-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungswagen behandelt und konnte anschließend wieder entlassen werden. (rv)

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

