POL-HAM: schwarzer Kleinwagen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Fremdschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag, 17. November um 15:50 Uhr auf der Werler Straße / Lilienstraße. Eine bislang unbekannte Verursacherin befuhr mit ihrem schwarzen Kleinwagen die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden. Hierbei streifte sie im Vorbeifahren einen roten Nissan einer 60jährigen Hammerin. Diese hatte sich zum Linksabbiegen auf der Linksabbiegespur in die Lilienstraße eingeordnet. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, südeuropäisches Erscheinungsbild, 30-40 Jahre alt, trug zum Zeitpunkt des Unfalls ein Kopftuch und eine schwarze Jacke. Hinweise zu der Verursacherin nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

